В Севастополе мальчик упал в пустой двухметровый бассейн: ребенок в больнице

Как именно ребенок оказался там, выяснить не удалось. Дело в том, что никто из взрослых не видел момента падения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Он получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости и гематому.