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В Севастополе мальчик упал в пустой двухметровый бассейн: ребенок в больнице

В Севастополе 7-летний мальчик упал в пустой двухметровый бассейн.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе семилетний мальчик упал в пустой бассейн глубиной 1,8 метра и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел на территории частного дома в Любимовке. Семья с двумя сыновьями гостила у родственников. Отец с младшим из детей вышел во двор. Услышав крик, мужчина обнаружил старшего сына лежащим на дне пустого бассейна глубиной 1,8 метра.

Как именно ребенок оказался там, выяснить не удалось. Дело в том, что никто из взрослых не видел момента падения. Сейчас пострадавший находится в больнице. Он получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом теменной кости и гематому.

Семья мальчика живет в Подмосковье и характеризуется положительно. Проверка показала, что условия жизни и воспитания детей полностью соответствуют необходимым нормам. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняются.