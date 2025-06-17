Пограничники задержали возле границы с Польшей белоруса с беспилотниками

Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по оперативной информации задержали белоруса. Он планировал осуществить противоправную деятельность на границе.
По информации ведомства, после того как мужчина увидел пограничников, он предпринял попытку скрыться в лесу, но у него ничего не вышло.
При осмотре местности пограничники обнаружили два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук.
Нарушителя доставили в изолятор временного содержания на территории Гродненской пограничной группы. Теперь в его отношении начался административный процесс. Белорус нарушил правила пограничного режима и не подчинился законным требованиям должностного лица.
Злоумышленнику грозит арест до 15 суток и штраф до 100 базовых величин.
В Пограничном комитете напомнили, что незаконное содержание и использование беспилотников в погранзоне или погранполосе являются нарушением, что влечет за собой административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).