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Пограничники задержали возле границы с Польшей белоруса с беспилотниками

МИНСК, 17 июн — Sputnik. В приграничье с Польшей задержан нарушитель с двумя беспилотниками, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Источник: Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по оперативной информации задержали белоруса. Он планировал осуществить противоправную деятельность на границе.

рассказали в пресс-службе

По информации ведомства, после того как мужчина увидел пограничников, он предпринял попытку скрыться в лесу, но у него ничего не вышло.

При осмотре местности пограничники обнаружили два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук.

сообщили в ГПК

Нарушителя доставили в изолятор временного содержания на территории Гродненской пограничной группы. Теперь в его отношении начался административный процесс. Белорус нарушил правила пограничного режима и не подчинился законным требованиям должностного лица.

Злоумышленнику грозит арест до 15 суток и штраф до 100 базовых величин.

уточнили в пресс-службе ведомства

В Пограничном комитете напомнили, что незаконное содержание и использование беспилотников в погранзоне или погранполосе являются нарушением, что влечет за собой административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).