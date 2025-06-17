«Не давали прохода»: почему вороны напали на «Мисс Россия — 2023» Антонову

Вороны напали на финалистку «Мисс Россия — 2023» Анастасию Антонову. Птицы кружили над девушкой и пытались клюнуть ее в голову, пока та защищалась от них сумкой. Это далеко не первое подобное нападение. В чем причины агрессивного поведения у птиц, какие пернатые наиболее опасны и как от них защититься — в материале «Вечерней Москвы».
Как вороны напали на модель.
Инцидент произошел во Владивостоке. Когда финалистка конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасия Антонова поднималась по безлюдной лестнице среди деревьев, на девушку налетели три вороны.
— Пройти дальше я не могла, так как они просто не давали прохода и кружили на уровне моей головы втроем. Когда они начали нападать, я начала громко кричать, — рассказала модель в своем Telegram-канале.
Вороны пытались клюнуть девушку в голову и забрать у нее сумку, которой ей пришлось прикрываться. От агрессивных птиц Антонову спасли случайные прохожие — мужчина, ставший свидетелем нападения, принялся кричать и отгонять пернатых руками.
— Еще одна девушка, увидев мое состояние, вышла из машины, обняла, спросила, как это было, и предложила довезти, — вспоминает потерпевшая.
Чем известна Анастасия Антонова.
Анастасии Антоновой 23 года, она родом из города Йошкар-Ола в Республике Марий Эл. Модельную карьеру она начала еще в три года, одержав победу в городском конкурсе «Мисс фотомодель — 2003». Затем в 2013 году она стала лучшей рекламной моделью России, победив в детском конкурсе в Ростове-на-Дону.
После школы Антонова поступила в один из российских университетов на специальность «Таможенное дело», но вскоре перевелась на заочное отделение и ушла в авиацию. Она три года работала бортпроводницей в авиакомпаниях «Победа» и «Nordwind».
В 2019 году модель пригласили на конкурс «Мисс Россия», но она отказалась от участия из-за работы. А в 2023 году она сама подала заявку на состязание и прошла в десятку финалисток.
Кроме того, Антонова участвовала в «Неделях моды» в Москве, Казани и Ульяновске, была членом жюри международного конкурса «Топ стюардесс — 2023». Также она снялась в эпизодической роли в сериале «Два холма» и фильме-триллере «В поисках призраков».
Почему вороны нападают на людей.
Птицы нападают на людей, когда те проходят мимо деревьев с их гнездами. Так пернатые защищают свое потомство от потенциальной угрозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.
— Самый опасный период — это конец весны и начало лета, когда у птиц гнездовой период. Вороны гнездятся довольно открыто, на деревьях и зданиях. Когда человек проходит мимо их гнезд, они воспринимают его как угрозу и могут напасть. Помимо ворон, известны также случаи нападения чаек, — пояснил орнитолог.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, Коблик рекомендовал просто обходить стороной деревья, на которых есть вороньи гнезда.
— Такие гнезда лучше просто обходить стороной на протяжении пары недель, пока из него не вылетят птенцы. А вообще такие нападения не так уже страшны — птицы не преследуют человека, не бьют его в голову на протяжении нескольких километров. Достаточно будет просто отмахнуться и побыстрее уйти, — заключил специалист.
Другие случаи нападения птиц.
Нападения птиц на людей — не редкость. Например, в начале июня чайка напала на туристку на Сахалине. Когда девушка осматривала маяк Анива, птица внезапно дважды клюнула девушку в ногу, затем дважды до крови ударила девушку клювом по голове. Позднее врачи диагностировали потерпевшей сотрясение мозга. Девушке пришлось сбрить часть волос, чтобы обработать рану.
В мае в подмосковных Раменках ворона села на голову подростка, вцепилась когтями в волосы и отказывалась улетать. Когда школьник попытался прогнать птицу, она клюнула его в затылок. Парню пришлось вызывать МЧС, но когда спасатели приехали, ворона уже улетела. По словам очевидцев, в момент нападения школьник стоял как раз под деревом с вороньим гнездом.
В тот же день на западе Москвы другая ворона напала на старшеклассника, который проходил мимо дерева с вороньим гнездом. Это произошло в нескольких метрах от здания школы. После этого администрация учебного заведения обратилась в коммунальные службы с просьбой перенести воронье гнездо.
Закон о бездомных животных пересмотрят: почему он оказался неэффективным и как прекратить нападения собак.
В июне 2022 года стая ворон напала на детей в школьном лагере в Миассе. Как оказалось, пернатые защищали выпавшего из гнезда птенца. На помощь к детям приехала поисково-спасательная служба Челябинской области — специалисты отогнали птиц и перенесли птенца.
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