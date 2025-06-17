«Не давали прохода»: почему вороны напали на «Мисс Россия — 2023» Антонову

Вороны напали на финалистку «Мисс Россия — 2023» Анастасию Антонову. Птицы кружили над девушкой и пытались клюнуть ее в голову, пока та защищалась от них сумкой. Это далеко не первое подобное нападение. В чем причины агрессивного поведения у птиц, какие пернатые наиболее опасны и как от них защититься — в материале «Вечерней Москвы».