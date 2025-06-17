Соседство Сатурна, Нептуна и Луны смогут увидеть на небе жители Уфы

Спутник Земли будет находиться в фазе последней четверти, солнечные лучи осветят только его левую половину. Луна появится над горизонтом около половины второго ночи, а спустя десять минут к ней присоединится Сатурн, который будет виден как яркая точка чуть ниже и левее лунного диска.