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Соседство Сатурна, Нептуна и Луны смогут увидеть на небе жители Уфы

Сатурн, Нептун и Луна сойдутся в небе над Уфой.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 19 июня жители столицы Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление. Как сообщили в Уфимском планетарии, на небосводе сойдутся убывающая Луна, Сатурн и Нептун.

Спутник Земли будет находиться в фазе последней четверти, солнечные лучи осветят только его левую половину. Луна появится над горизонтом около половины второго ночи, а спустя десять минут к ней присоединится Сатурн, который будет виден как яркая точка чуть ниже и левее лунного диска.

Нептун расположится по соседству, однако разглядеть его без специальной оптики не получится, так как планета слишком тусклая. Астрономы советуют любителям звездного неба воспользоваться телескопом, используя Луну и Сатурн в качестве ориентиров.

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