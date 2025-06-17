МАГАТЭ зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в Натанзе

«На основе продолжающегося анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных ударов, МАГАТЭ выявило дополнительные следы, указывающие на прямое воздействие на подземные обогатительные цеха в Натанзе», — говорится в заявлении, размещенном МАГАТЭ в Х.
Отмечается, что в отчетах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо изменений не обнаружено.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.