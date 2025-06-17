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МАГАТЭ зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в Натанзе

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с помощью спутниковых снимков зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в Натанзе в центральной части Ирана.

Источник: AP 2024

«На основе продолжающегося анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных ударов, МАГАТЭ выявило дополнительные следы, указывающие на прямое воздействие на подземные обогатительные цеха в Натанзе», — говорится в заявлении, размещенном МАГАТЭ в Х.

Отмечается, что в отчетах по ядерным объектам в Исфахане и Фордо изменений не обнаружено.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.