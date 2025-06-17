Тепловоз протаранил авто на переезде в Новосибирской области

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд прямо перед приближающимся тепловозом. Столкновение могло привести к серьёзным последствиям, однако схода подвижного состава с рельсов удалось избежать. Железнодорожное сообщение не прерывалось, задержек в движении поездов не зафиксировано.
«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.