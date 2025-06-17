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Тепловоз протаранил авто на переезде в Новосибирской области

Сегодня утром на нерегулируемом переезде у станции Новосибирск-Западный произошло ДТП с участием маневрового тепловоза и легкового автомобиля. Инцидент произошёл около 9:00 вблизи села Марусино Новосибирского района.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд прямо перед приближающимся тепловозом. Столкновение могло привести к серьёзным последствиям, однако схода подвижного состава с рельсов удалось избежать. Железнодорожное сообщение не прерывалось, задержек в движении поездов не зафиксировано.

«Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.