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Стали известны подробности акта самосожжения в офисе банка в Уфе

Мужчина, который устроил акт самосожжения в одном из уфимских офисов банка, был сильно пьян. Он ворвался в кредитное учреждение, кричал, что ему все надоело, затем облил и подпалил себя, сообщил «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах.

Источник: Башинформ

Огненный «перфоманс» состоялся на глазах не только посетителей и сотрудников банка, но и его товарищей, с которыми он ранее и выпивал спиртное. Они же помогли загрузить пострадавшего в карету скорой помощи.

Информации, что у мужчины были финансовые трудности или он стал жертвой интернет-мошенников, у правоохранителей пока нет, сообщил собеседник «Башинформа».

Напомним, ЧП произошло сегодня в офисе на улице Менделеева. Пострадавший с ожогами 90% тела находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.