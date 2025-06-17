Стали известны подробности акта самосожжения в офисе банка в Уфе

Огненный «перфоманс» состоялся на глазах не только посетителей и сотрудников банка, но и его товарищей, с которыми он ранее и выпивал спиртное. Они же помогли загрузить пострадавшего в карету скорой помощи.
Информации, что у мужчины были финансовые трудности или он стал жертвой интернет-мошенников, у правоохранителей пока нет, сообщил собеседник «Башинформа».
Напомним, ЧП произошло сегодня в офисе на улице Менделеева. Пострадавший с ожогами 90% тела находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.