Стали известны подробности акта самосожжения в офисе банка в Уфе

Мужчина, который устроил акт самосожжения в одном из уфимских офисов банка, был сильно пьян. Он ворвался в кредитное учреждение, кричал, что ему все надоело, затем облил и подпалил себя, сообщил «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах.