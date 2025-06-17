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В Тюмени врача избила группа пьяных пациентов

В Областной клинической больнице № 2 Тюмени врач получил два перелома ребер в результате нападения группы пьяных мужчин. По факту происшествия начата проверка МВД и Прокуратурой, которым переданы видеозаписи с места инцидента.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

16 июня в приемном отделении Областной клинической больницы № 2 группа мужчин напала на врача, пытаясь силой прорваться в операционную. По данным телеграм-канала Ural Mash, пострадавший медик получил серьезные травмы, в том числе два сломанных ребра.

Власти региона оперативно отреагировали на произошедшее. Как подчеркнули в Департаменте здравоохранения Тюменской области: «Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются. Нападения на медицинских работников считаем недопустимым».

По факту инцидента проверку проводят МВД и Прокуратура Тюменской области.