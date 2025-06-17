Житель Полоцка пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Житель Полоцка склонял свою знакомую к тому, чтобы она передала за 200 белорусских рублей свою несовершеннолетнюю дочь для сексуальной эксплуатации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.