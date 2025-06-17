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Житель Полоцка пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Житель Полоцка склонял свою знакомую к тому, чтобы она передала за 200 белорусских рублей свою несовершеннолетнюю дочь для сексуальной эксплуатации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Согласно информации следствия, 34-летний житель Полоцка предлагал за «услугу» 200 белорусских рублей в качестве вознаграждения, однако женщина отказалась.

О возможной «сделке» по продаже несовершеннолетней стало известно правоохранителям. Днем 14 июня подозреваемого задержали сотрудники милиции.

говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 181 (покушение на торговлю людьми, совершенное в отношении заведомо малолетней) Уголовного кодекса Беларуси.

Подозреваемый находится под стражей.

Следователи проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных противоправных деяний. Особое внимание уделяют тому, чтобы выяснить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.