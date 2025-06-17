Житель Полоцка пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации

Согласно информации следствия, 34-летний житель Полоцка предлагал за «услугу» 200 белорусских рублей в качестве вознаграждения, однако женщина отказалась.
О возможной «сделке» по продаже несовершеннолетней стало известно правоохранителям. Днем 14 июня подозреваемого задержали сотрудники милиции.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 181 (покушение на торговлю людьми, совершенное в отношении заведомо малолетней) Уголовного кодекса Беларуси.
Подозреваемый находится под стражей.
Следователи проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных противоправных деяний. Особое внимание уделяют тому, чтобы выяснить обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.