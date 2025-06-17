В Иркутске на улице Трактовой 15-летний парень попал в аварию на самокате

В Ленинском районе областного центра 15-летний самокатчик попал в ДТП. Авария произошла около 16:40 часов в районе улицы Трактовая. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, подросток ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.
— В этот момент на юношу наехал водитель «Хонды Партнер». Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в больницу, — уточняют полицейские.
Автоинспекторы выясняют все детали дорожного инцидента. Также ход расследования контролирует областная прокуратура. Важно помнить, что при переходе «зебры» нужно спешиться с самоката.
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