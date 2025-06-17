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В Иркутске на улице Трактовой 15-летний парень попал в аварию на самокате

Подросток пересекал нерегулируемый пешеходный переход.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ленинском районе областного центра 15-летний самокатчик попал в ДТП. Авария произошла около 16:40 часов в районе улицы Трактовая. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, подросток ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В этот момент на юношу наехал водитель «Хонды Партнер». Несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в больницу, — уточняют полицейские.

Автоинспекторы выясняют все детали дорожного инцидента. Также ход расследования контролирует областная прокуратура. Важно помнить, что при переходе «зебры» нужно спешиться с самоката.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что иркутский ресторан оштрафовали за музыку иностранных исполнителей.