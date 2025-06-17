С 27 июня в центре Уфы заработают платные парковки

С 27 июня в исторической части Уфы вводится платная парковка, но для некоторых горожан сделали исключение. Как пояснили в проекте «Объясняем. Башкортостан», бесплатно оставлять машину смогут ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, инвалиды всех групп и родители детей-инвалидов, один из родителей в многодетной семье, а также владельцы электрокаров.
Важное условие — все они должны быть российскими гражданами с постоянной регистрацией в республике. Для автомобилей инвалидов обязателен специальный опознавательный знак «Инвалид». Кроме того, сведения о транспортном средстве нужно внести в единую цифровую систему: это можно сделать через МФЦ или портал госуслуг.
Уточнить, какие документы потребуются для оформления льготы, можно по телефонам контакт-центра МФЦ +7 (347) 246−55−33 или +7 (927) 333−31−00.
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