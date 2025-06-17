С 27 июня в центре Уфы заработают платные парковки

Важное условие — все они должны быть российскими гражданами с постоянной регистрацией в республике. Для автомобилей инвалидов обязателен специальный опознавательный знак «Инвалид». Кроме того, сведения о транспортном средстве нужно внести в единую цифровую систему: это можно сделать через МФЦ или портал госуслуг.