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Узбекистанка пыталась продать своего новорождённого ребёнка, чтобы уехать на заработки в Турцию

Vaib.uz (Узбекистан. 17 июня). Очередной шокирующий случай торговли детьми произошёл в Узбекистане. Жительница страны пыталась продать свою новорождённую дочь за 10 миллионов сумов, чтобы отправиться на заработки в Турцию. Суд признал её виновной и вынес обвинительный приговор.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, в июне 2024 года беременная женщина уехала на заработки в Турцию, а в августе того же года вернулась в Узбекистан и родила девочку. Однако вскоре она решила вновь покинуть страну. Чтобы оплатить поездку в Турцию, женщина решила избавиться от дочери самым ужасающим способом — продать младенца.

4 сентября сотрудники МВД и Службы государственной безопасности провели оперативное задержание. В момент, когда женщина писала расписку о продаже своей дочери, родившейся 21 августа, за 10 миллионов сумов, её задержали с поличным.

Вину женщины подтвердили её собственные показания, а также вещественные доказательства: деньги, аудиозаписи переговоров, протокол осмотра места происшествия, заключения экспертиз и свидетельства очевидцев.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса — торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетнего. Ей назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.