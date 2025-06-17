Узбекистанка пыталась продать своего новорождённого ребёнка, чтобы уехать на заработки в Турцию

По данным следствия, в июне 2024 года беременная женщина уехала на заработки в Турцию, а в августе того же года вернулась в Узбекистан и родила девочку. Однако вскоре она решила вновь покинуть страну. Чтобы оплатить поездку в Турцию, женщина решила избавиться от дочери самым ужасающим способом — продать младенца.