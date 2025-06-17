Боль и темнота. Девушка получила пулю на пробежке и едва не лишилась глаза

«Мне попала пуля в глаз», — сообщение с таким тревожным текстом появилось в пермских телеграм-каналах утром 17 июня. Автором поста оказалась молодая пермячка, которая накануне вышла на пробежку по знакомому маршруту и получила пулю от неизвестного. Как рассказала perm.aif.ru Светлана, в тот же вечер её госпитализировали и срочно прооперировали, но врачи не могут утверждать наверняка, сможет ли её глаз снова видеть. О том, что произошло на улице спального района, читайте в материале.
«Почувствовала резкую боль».
Первое сообщение о происшествии, которое случилось с молодой пермячкой, было опубликовано в канале «ЧП Пермь». В посте девушка по имени Светлана призывала найти очевидцев происшествия, которое случилось с девушкой на пробежке в спальном микрорайоне Садовом. Сайт perm.aif.ru связался с пермячкой и узнал у неё подробности инцидента, который едва не лишил её глаза.
По словам Светланы, происшествие случилось с ней на улице Макаренко неподалёку от автомобильной заправки. Девушка привычно надела наушники и вышла на пробежку, однако вскоре (на часах было около 19:00) она почувствовала резкую боль в глазу, которая сопровождалась потемнением и тошнотой.
«Я почувствовала резкую боль в глазу, после — потемнение, головокружение, тошнота. Обнаружила кровь на лице. Ко мне подбежали подростки, предложили помощь», — рассказала девушка perm.aif.ru.
Юные пермяки проводили Светлану к заправке и вызвали для неё скорую помощь. После этого девушку срочно доставили в офтальмологическую клинику на улице Плеханова, где её госпитализировали и прооперировали — из глаза девушки была извлечена металлическая пуля, предположительно подходящая для пневматического оружия.
Контузия глаза.
Как вспоминает девушка, в момент перед ранением она ничего не слышала и не видела, так как была в наушниках, а солнце светило ей прямо в лицо.
«Людей только на скейтерской площадке видела. Различала, что их много, но не разглядывала, так как солнце как раз светило в глаза. Я видела, что на “односторонке” машина стояла. Вроде бы там ремонтировали что-то. Капот был открыт», — рассказала Светлана корреспонденту perm.aif.ru.
После операции девушке не стали сообщать прогнозы. По словам врачей, у неё произошла контузия глаза и сейчас не ясно до конца, сможет ли глаз восстановиться.
«Буду ли я видеть левым глазом — загадка даже для врачей. Сказали “родилась в рубашке”, так как обычно после пневматики глаз вышибает насквозь», — поделилась девушка в одном из постов в телеграм-каналах.
После операции Светлана написала заявление в полицию и приступила к самостоятельному поиску свидетелей через соцсети. Сейчас девушка надеется, что всё обойдётся, а виновника происшествия найдут.
Вторая жертва?
Днём 17 июня сообщение об инциденте разлетелось по пермским телеграм-каналам и СМИ и вызывало большой резонанс. Пока одни желали Светлане выздоровления, а другие призывали найти и наказать виновных, одна из подписчиц канала «ЧП Пермь» (с чёрной эмблемой) поделилась своей историей прогулки в том же районе.
«Два года назад в этом же районе получила также пулю, но мне повезло больше, попало в шею. В бюро судебно-медицинской экспертизы была, заявление написано, ответ — никого не нашли», — сообщает телеграм-канал.
В качестве подтверждения к посту прикреплена фотография, на которой показана небольшая рана на шее девушки. Других подтверждений её словам нет.
Начались проверки.
В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили факт обращения Светланы и рассказали, что заявление находится в полиции Мотовилихинского района.
«В отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило сообщение от местной жительницы 1995 года рождения о том, что неизвестный травмировал ей глаз. По данному факту проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в краевом управлении МВД.
Позже прокуратура Пермского края сообщила, что контролирует ход проверки и установления всех обстоятельств. Законность принятого решения ведомство также взяло на контроль.