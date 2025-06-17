Боль и темнота. Девушка получила пулю на пробежке и едва не лишилась глаза

«Мне попала пуля в глаз», — сообщение с таким тревожным текстом появилось в пермских телеграм-каналах утром 17 июня. Автором поста оказалась молодая пермячка, которая накануне вышла на пробежку по знакомому маршруту и получила пулю от неизвестного. Как рассказала perm.aif.ru Светлана, в тот же вечер её госпитализировали и срочно прооперировали, но врачи не могут утверждать наверняка, сможет ли её глаз снова видеть. О том, что произошло на улице спального района, читайте в материале.