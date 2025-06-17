Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: белорус пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации за 200 рублей

СК сказал, что житель Полоцка попытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали жителя Полоцка, который пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Покушение на торговлю людьми инкриминируют 34-летнему белорусу. Установлено, что житель Полоцка склонял знакомую продать ему свою 13-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации.

— За такую «услугу» мужчина предложил 200 белорусских рублей в качестве вознаграждения. Женщина отказывалась, — прокомментировали в СК.

Правоохранители узнали о попытке купить ребенка для сексуальной эксплуатации и задержали фигуранта 14 июня.

Расследуется уголовное дело о покушении на торговлю людьми, совершенное в отношении заведомо малолетней (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 181 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурант заключен под стражу.

— Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных противоправных деяний, — добавили в УСК.

Еще в МВД сообщили, что зарубежный хип-хоп исполнитель задержан в Минске.

И еще СК предупредил об уловке мошенников, натравливающих белорусов друг против друга: «Запустили схему издевательств».