СК: белорус пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации за 200 рублей

Правоохранители задержали жителя Полоцка, который пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Покушение на торговлю людьми инкриминируют 34-летнему белорусу. Установлено, что житель Полоцка склонял знакомую продать ему свою 13-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации.
— За такую «услугу» мужчина предложил 200 белорусских рублей в качестве вознаграждения. Женщина отказывалась, — прокомментировали в СК.
Правоохранители узнали о попытке купить ребенка для сексуальной эксплуатации и задержали фигуранта 14 июня.
Расследуется уголовное дело о покушении на торговлю людьми, совершенное в отношении заведомо малолетней (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 181 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурант заключен под стражу.
— Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных противоправных деяний, — добавили в УСК.
Еще в МВД сообщили, что зарубежный хип-хоп исполнитель задержан в Минске.
И еще СК предупредил об уловке мошенников, натравливающих белорусов друг против друга: «Запустили схему издевательств».