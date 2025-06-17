Tasnim: Иран ликвидировал «значительное число» офицеров разведки Израиля

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. Операция ЦАХАЛа «Народ как лев» нацелена на уничтожение иранской ядерной программы и ликвидации проиранских военно-политических сил в регионе. В результате погибли несколько иранских генералов, включая командующего КСИР Хосейна Салами. Число пострадавших женщин и детей превысило 100 и достигло 120, сообщало иранское правительство. При ответных атаках Ирана по Израилю погибли свыше 20 человек.