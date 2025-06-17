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Tasnim: Иран ликвидировал «значительное число» офицеров разведки Израиля

В результате атаки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на штаб-квартиру разведки «Моссад» и логистический центр военной разведки погибло «значительное число» высокопоставленных израильских офицеров. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Утром 17 июня КСИР сообщил о ракетных ударах по центру планирования операций израильской разведслужбы «Моссад» в Герцлии недалеко от Тель-Авива, а также по логистическому центру военной разведки Израиля «Аман». Все ракеты достигли цели, утверждала иранская сторона. Израиль эту информацию не комментировал.

Израиль и Иран обмениваются ударами с 13 июня. Операция ЦАХАЛа «Народ как лев» нацелена на уничтожение иранской ядерной программы и ликвидации проиранских военно-политических сил в регионе. В результате погибли несколько иранских генералов, включая командующего КСИР Хосейна Салами. Число пострадавших женщин и детей превысило 100 и достигло 120, сообщало иранское правительство. При ответных атаках Ирана по Израилю погибли свыше 20 человек.