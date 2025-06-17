В Екатеринбурге грузовик снес остановку, на которой был мужчина с ребенком

17 июня на улице Бакинских Комиссаров и Кировградской водитель грузовика поворачивал на дороге. У машины была незакрепленная стрела, которая при движении повредила трамвайную остановку. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
— В момент происшествия внутри остановки ожидал транспорт мужчина с семилетним ребенком. В результате падения стекла конструкции они получили незначительные травмы. После осмотра медиками пострадавшие отпущены домой, — сообщает ведомство.
Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося ДТП. Водителям спецтехники напоминают о необходимости осматривать рабочие элементы авто и быть бдительными.