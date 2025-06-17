Российское торгпредство в Швеции подверглось нападению с дрона

Атаки на объекты российской дипломатической миссии в Швеции продолжаются уже более года. Прошлый раз об атаке дипмиссия сообщала в конце мая. Тогда стеклянная емкость с краской была сброшена на площадку перед главным входом посольства. Это был 12-й по счету подобный инцидент. «Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», — прокомментировала тогда представитель МИД России Мария Захарова.