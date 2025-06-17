В Омской области проверяют информацию об отсутствии водоснабжения в поселениях

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводит доследственную проверку в связи с сообщениями СМИ о прекращении подачи воды в ряде населенных пунктов региона. По данным следственных органов, причиной отсутствия водопроводной воды стала авария на магистральном водопроводе «Троицкое-Шараповка».
В восьми районах области (Омском, Азовском, Марьяновском, Москаленском, Любинском, Называевском, Исилькульском и Таврическом) из-за сбоя была прекращена подача воды.
Как рассказали в СУ СК России по Омской области, по фактам ограничения подачи воды проводится проверка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также причины аварии и оценят своевременность принятия мер для ее устранения. Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, в том числе по статье 293 УК РФ (халатность).
На данный момент принимаются меры для восстановления водоснабжения в пострадавших населенных пунктах. Власти региона и профильные службы работают над ликвидацией последствий аварии.