В Омской области проверяют информацию об отсутствии водоснабжения в поселениях

Как рассказали в СУ СК России по Омской области, по фактам ограничения подачи воды проводится проверка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также причины аварии и оценят своевременность принятия мер для ее устранения. Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, в том числе по статье 293 УК РФ (халатность).