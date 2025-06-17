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В Уфе простились с погибшим чемпионом по мотогонкам Николаем Красниковым

Уфа простилась с легендой мотогонок Николаем Красниковым.

Источник: Комсомольская правда

Сотни людей собрались в спортивной школе имени Гастелло, чтобы проводить в последний путь 20-кратного чемпиона мира по ледовым мотогонкам Николая Красникова. Безвременный уход спортсмена стал тяжелой утратой не только для родных, но и для всего спортивного сообщества республики.

Паралимпийская чемпионка Рима Баталова поделилась воспоминаниями о коллеге. Она отметила его невероятную силу духа: сколько бы раз он ни падал, всегда поднимался и снова шел к победе.

— Его глаза всегда горели новыми идеями, а страсть к скорости и риску сделала его настоящей легендой мирового спорта, — сказала она.

Соратник Красникова Дмитрий Буланкин запомнил его как человека с добрым сердцем и твердым характером, всегда готового прийти на помощь и найти выход из любой ситуации.

— Память о Николае Олеговиче, бесстрашном и выдающемся спортсмене, навечно запечатлена в наших сердцах. Он был Человеком с большой буквы, — сказали в пресс-службе регионального Минспорта.

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