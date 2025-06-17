В Уфе простились с погибшим чемпионом по мотогонкам Николаем Красниковым

Сотни людей собрались в спортивной школе имени Гастелло, чтобы проводить в последний путь 20-кратного чемпиона мира по ледовым мотогонкам Николая Красникова. Безвременный уход спортсмена стал тяжелой утратой не только для родных, но и для всего спортивного сообщества республики.