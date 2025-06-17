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В Москву вернулась эвакуированная из Израиля группа российских журналистов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Группа российских журналистов, освещавших прибытие первого прямого рейса из Москвы в израильский город-курорт Эйлат, вернулась в РФ, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Борт с журналистами, эвакуированными из Израиля через Иорданию, приземлился в аэропорту Домодедово.

В связи с обострившейся обстановкой в регионе Министерство туризма Израиля и мэрия Эйлата организовали эвакуацию. По договоренности с израильской и иорданской стороной журналисты ранее благополучно пересекли границу Израиля с Иорданией. Впоследствии был организован их перелет из Аммана в Москву.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран продолжали обмениваться ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.