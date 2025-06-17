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Участник террористического сообщества получил в Ростове 20 лет лишения свободы

В Ростове-на-Дону экстремист получил длительный срок за попытку теракта.

Источник: Комсомольская правда

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону за подготовку к теракту к длительному сроку лишения свободы приговорили гражданина Украины, состоявшего в террористическом сообществе. Об этом стало известно сегодня, 17 июня.

По информации суда, в 2024 году экстремист самостоятельно вышел на связь с сотрудником ГУР Минобороны Украины и добровольно вступил в террористическое сообщество. Затем ему поручили совершить подрыв на территории военной комендатуры в Васильевке Запорожской области.

В августе 2024 года мужчина находился в Васильевке, он нашел тайник с детонаторами и взрывчатым веществом, но привести план в исполнение не смог, так как его задержали правоохранители.

По данным пресс-службы прокуратуры Ростовской области, подсудимый получил в Южном окружном военном суде 20 лет лишения свободы. Первые три года заключения экстремист должен отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 500 тысяч рублей.

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