Трагедия в Италии: Подросток из Молдовы утонул в реке — спасатели из Милана третий день ищут его тело

17-летний подросток из Молдовы, предположительно, утонул в реке Адда на севере Италии после купания. Трагедия произошла в воскресенье, 15 июня, в коммуне Кассано-д’Адда, в провинции Милан, где жил юноша. Свидетели рассказали, что он зашёл в воду и не вернулся на поверхность.
По данным регионального агентства по чрезвычайным ситуациям (AREU), юноша, скорее всего, прыгнул в воду, чтобы искупаться из-за высокой температуры. После прыжка он исчез под водой. Свидетели сразу вызвали спасателей, началась масштабная поисковая операция.
Поисково-спасательные действия координируются пожарными из провинциального управления Милана, при поддержке экипажей из Горгонцолы, Бергамо, Далмине и Требильо, в том числе с использованием резиновой лодки.
Также были задействованы добровольные водолазы из Требильо, специалисты речного подразделения и команда SAPR (системы дистанционного управления воздушными аппаратами).
Поиски сосредоточены в районе между островом Борромео и зоной Дополаворо в Кассано, где канал Муцца отделяется от реки Адда, а также ниже по течению, где сильные потоки и водовороты затрудняют спасательные работы.
Вечером в воскресенье операцию приостановили из-за шторма и ливня, а в понедельник её возобновили, сосредоточив усилия в районе шлюзов канала Муцца, где вода особенно глубокая и бурная.
Поиски тела подростка продолжаются. Местная община охвачена тревогой и скорбью.
Эта трагедия произошла всего через несколько дней после аналогичного случая в той же реке Адда, когда погиб молодой человек по имени Абдель Эльсараг.
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