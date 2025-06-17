Трагедия в Италии: Подросток из Молдовы утонул в реке — спасатели из Милана третий день ищут его тело

17-летний подросток из Молдовы, предположительно, утонул в реке Адда на севере Италии после купания. Трагедия произошла в воскресенье, 15 июня, в коммуне Кассано-д’Адда, в провинции Милан, где жил юноша. Свидетели рассказали, что он зашёл в воду и не вернулся на поверхность.