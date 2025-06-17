Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли на пожаре из-за сигареты в Нижегородской области

Неосторожность при курении привела к смерти двух нижегородцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трагедия произошла в городе Сергач Нижегородской области. В одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице 60 лет Октября вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали из подъезда 35 человек, включая пятерых детей. В квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности в настоящее время устанавливаются.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Обстоятельства происшествия выясняются.