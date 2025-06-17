Два человека погибли на пожаре из-за сигареты в Нижегородской области

Трагедия произошла в городе Сергач Нижегородской области. В одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице 60 лет Октября вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров.
Сотрудники экстренных служб эвакуировали из подъезда 35 человек, включая пятерых детей. В квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности в настоящее время устанавливаются.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Обстоятельства происшествия выясняются.