Многодетная мать душила своего малыша в коляске

Мать пятерых детей из Благовещенска оставила малыша в коляске у магазина, а когда вернулась — начала его душить. Как сообщили в Инфо24, этот момент попал на камеры видеонаблюдения, которые были на здании магазина. Прохожие вызвали полицию, но до их приезда женщина успела скрыться.
— Следственный комитет завел уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Знакомые женщины поделились, что она безработная и злоупотребляет спиртными напитками. Матери может грозить штраф до 100 тысяч рублей, до 440 часов обязательных работ, до двух лет исправительных или до трех лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске возле детского сада гуляла косуля.