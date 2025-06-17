Многодетная мать душила своего малыша в коляске

Мать пятерых детей из Благовещенска оставила малыша в коляске у магазина, а когда вернулась — начала его душить. Как сообщили в Инфо24, этот момент попал на камеры видеонаблюдения, которые были на здании магазина. Прохожие вызвали полицию, но до их приезда женщина успела скрыться.