Александру Бастрыкину доложат о расследовании избиения годовалого малыша в Башкирии

Инцидент попал под прицел камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина пыталась успокоить плачущего в коляске ребенка совершенно дикими методами: сначала она закрыла малышке рот, а потом начала трясти и бить ее. Находившийся рядом старший брат также получил порцию агрессии.
Выяснилось, что женщина воспитывает шестерых детей возрастом от года до 14 дет. Ее неоднократно привлекали к административному наказанию за ненадлежащее воспитание детей. Теперь горе-родительница является фигуранткой уголовного дела. Руководитель следственного комитета Башкирии Владимир Архангельский доложил о ходе следствия Александру Бастрыкину.