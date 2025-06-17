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Александру Бастрыкину доложат о расследовании избиения годовалого малыша в Башкирии

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении матери, которая избила годовалую дочку в одном из магазинов Благовещенска.

Инцидент попал под прицел камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина пыталась успокоить плачущего в коляске ребенка совершенно дикими методами: сначала она закрыла малышке рот, а потом начала трясти и бить ее. Находившийся рядом старший брат также получил порцию агрессии.

Выяснилось, что женщина воспитывает шестерых детей возрастом от года до 14 дет. Ее неоднократно привлекали к административному наказанию за ненадлежащее воспитание детей. Теперь горе-родительница является фигуранткой уголовного дела. Руководитель следственного комитета Башкирии Владимир Архангельский доложил о ходе следствия Александру Бастрыкину.