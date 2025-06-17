Александру Бастрыкину доложат о расследовании избиения годовалого малыша в Башкирии

Инцидент попал под прицел камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина пыталась успокоить плачущего в коляске ребенка совершенно дикими методами: сначала она закрыла малышке рот, а потом начала трясти и бить ее. Находившийся рядом старший брат также получил порцию агрессии.