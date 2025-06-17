Жительница Ростовской области чудом спаслась при пожаре в частном доме

Огонь разгорелся ночью 16 июня, после того, как хозяйка легла спать. Женщина проснулась из-за дыма, и к тому моменту все комнаты уже были в серой пелене, а путь к выходу отрезал огонь. Очевидица огненной стихии сразу же бросилась к окну и оказалась на улице, это спасло ей жизнь.