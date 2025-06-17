Жительница Ростовской области чудом спаслась при пожаре в частном доме

В Ростовской области жительница хутора Веселого чудом спаслась из своего частного дома во время пожара. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Огонь разгорелся ночью 16 июня, после того, как хозяйка легла спать. Женщина проснулась из-за дыма, и к тому моменту все комнаты уже были в серой пелене, а путь к выходу отрезал огонь. Очевидица огненной стихии сразу же бросилась к окну и оказалась на улице, это спасло ей жизнь.
На месте пожара от МЧС работали семь человек на трех единицах техники, пламя потушили на 70 кв. метрах. Предварительно, огонь вспыхнул после замыкания проводки на кухне. Спасатели советуют жителям Дона установить дома пожарный извещатель, реагирующий при появлении дыма.
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