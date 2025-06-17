«Катались на велосипедах и следили за домом». Рецидивистов из Барановичей задержали за дерзкое ограбление в Слониме

Однако хозяйка вернулась домой еще до обеда и обнаружила, что их ограбили. Правоохранители оперативно задержали фигурантов, которые ехали в Барановичи. Украденные деньги и ювелирные украшения у них изъяли. В автомобиле также были велосипеды, мобильные телефоны, маски, шарф, перчатки, бинокли, радиостанции, стамески, лом, нож, электрошокер и перцовые баллоны.