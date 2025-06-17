«Катались на велосипедах и следили за домом». Рецидивистов из Барановичей задержали за дерзкое ограбление в Слониме

В Слониме двое рецидивистов из Барановичей совершили дерзкое ограбление. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
В милицию 16 июня обратилась семейная пара из Слонима, у которых украли драгоценности и сбережения, заменив деньги сувенирными долларами.
Грабителей удалось поймать по горячим следам. Выяснилось, что накануне ночью в Слоним приехали двое мужчин из Барановичей. Машину они оставили в лесу, а сами на привезенных велосипедах стали кататься по окрестностям, выбирая дом для ограбления.
В новом микрорайне Слонима на окраине города преступники обратили внимание на ухоженный дом с гаражом и стали следить за жильцами. Утром, когда хозяева уехали, один из грабителей проник в дом, а другой поспешил к машине.
В спальне супругов 34-летний барановичанин нашел сбережения в разных валютах и ювелирные украшения. Деньги преступник заменил сувенирными купюрами, надеясь, что хозяева не сразу заметят кражу.
Фигурант украл около 20 тысяч белорусских рублей в эквиваленте и 11 золотых украшений, оцененные в сумму 8000 белрублей, и скрылся.
Однако хозяйка вернулась домой еще до обеда и обнаружила, что их ограбили. Правоохранители оперативно задержали фигурантов, которые ехали в Барановичи. Украденные деньги и ювелирные украшения у них изъяли. В автомобиле также были велосипеды, мобильные телефоны, маски, шарф, перчатки, бинокли, радиостанции, стамески, лом, нож, электрошокер и перцовые баллоны.
— Обнаруженные вещи указывают на то, что подозреваемые предварительно тщательно готовились к совершению преступления, — прокомментировали в УСК.
Сообщается, что оба задержанных ранее были судимы. 34-летний уроженец Лунинецкого района два раза сидел за кражи, а его 40-летний напарник был судим за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере.
Расследуется уголовное дело о краже, совершенной в крупном размере (по ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем СК сообщил, что белорус пытался купить ребенка для сексуальной эксплуатации за 200 рублей.
Еще в МВД сообщили, что зарубежный хип-хоп исполнитель задержан в Минске.