В Челябинске водитель легковушки пострадал при столкновении с трамваем

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта.
Все произошло 17 июня около дома 27 по улице Машиностроителей (Ленинский район.
Там столкнулись трамваем, управлял которым 33-летний мужчина, и Renault Logan, за рулем был мужчина 1977 года рождения.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель машины, бригада скорой медпомощи эвакуировала его в больницу.
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.