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В Челябинске водитель легковушки пострадал при столкновении с трамваем

В Челябинске водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с трамваем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта.

Все произошло 17 июня около дома 27 по улице Машиностроителей (Ленинский район.

Там столкнулись трамваем, управлял которым 33-летний мужчина, и Renault Logan, за рулем был мужчина 1977 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель машины, бригада скорой медпомощи эвакуировала его в больницу.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.