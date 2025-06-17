Депутаты ГД одобрили проект Башкирии об ужесточении наказания за курение

Госдума одобрила в первом чтении инициативу из Башкирии о повышении штрафов за курение на территории образовательных учреждений. Законопроект, разработанный региональным парламентом, представила депутат Римма Утяшева.
Сейчас такие нарушения попадают под общую статью 6.24 КоАП с максимальным штрафом в 1,5 тысячи рублей. Новые поправки предлагают выделить курение возле школ и детских садов в отдельную категорию правонарушений с повышенными штрафами от 2 до 3 тысяч рублей.
Как отмечают авторы проекта, действующие нормы не учитывают особую социальную значимость образовательных учреждений, где находятся дети.
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