Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты ГД одобрили проект Башкирии об ужесточении наказания за курение

В России могут ужесточить наказание за курение возле школ и детсадов.

Источник: Комсомольская правда

Госдума одобрила в первом чтении инициативу из Башкирии о повышении штрафов за курение на территории образовательных учреждений. Законопроект, разработанный региональным парламентом, представила депутат Римма Утяшева.

Сейчас такие нарушения попадают под общую статью 6.24 КоАП с максимальным штрафом в 1,5 тысячи рублей. Новые поправки предлагают выделить курение возле школ и детских садов в отдельную категорию правонарушений с повышенными штрафами от 2 до 3 тысяч рублей.

Как отмечают авторы проекта, действующие нормы не учитывают особую социальную значимость образовательных учреждений, где находятся дети.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.