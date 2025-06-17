Депутаты ГД одобрили проект Башкирии об ужесточении наказания за курение

Сейчас такие нарушения попадают под общую статью 6.24 КоАП с максимальным штрафом в 1,5 тысячи рублей. Новые поправки предлагают выделить курение возле школ и детских садов в отдельную категорию правонарушений с повышенными штрафами от 2 до 3 тысяч рублей.