В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека

«Варварские удары украинских нацистов продолжаются. Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района. К глубокой скорби, погибли двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора региона добавил, что также в результате атаки повреждения получили четыре частных дома и Званновская школа.
«Уважаемые жители, враг жесток и беспощаден. Это по-настоящему бесчеловечные преступления против мирных жителей! Пожалуйста, вновь прошу всех: воздержитесь от поездок в приграничье! Там все еще крайне опасно!» — заключил Хинштейн.