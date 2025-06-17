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В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека

КУРСК, 17 июн — РИА Новости. Двое жителей Глушковского района Курской области — мужчина и женщина — погибли в результате обстрела ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«Варварские удары украинских нацистов продолжаются. Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района. К глубокой скорби, погибли двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио губернатора региона добавил, что также в результате атаки повреждения получили четыре частных дома и Званновская школа.

«Уважаемые жители, враг жесток и беспощаден. Это по-настоящему бесчеловечные преступления против мирных жителей! Пожалуйста, вновь прошу всех: воздержитесь от поездок в приграничье! Там все еще крайне опасно!» — заключил Хинштейн.