В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека

«Уважаемые жители, враг жесток и беспощаден. Это по-настоящему бесчеловечные преступления против мирных жителей! Пожалуйста, вновь прошу всех: воздержитесь от поездок в приграничье! Там все еще крайне опасно!» — заключил Хинштейн.