В Армении начались обыски у миллиардера Самвела Карапетяна

ААЦ уже несколько лет находится в конфликте с Пашиняном, церковные лидеры призывали к его отставке. Так, в 2024 году в центре Еревана прошел многотысячный митинг из-за планов делимитации границы с Азербайджаном. На нем лидер протестов — глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян — призывал премьер-министра страны подать в отставку.