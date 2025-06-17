В Армении начались обыски у миллиардера Самвела Карапетяна

Полиция Армении проводит обыск в ереванском доме главы промышленно-строительной группы «Ташир», российского бизнесмена Самвела Карапетяна, пишет Sputnik Aрмения и News.am.
По информации Sputnik, есть задержанные, 20 человек увезли в столичное управление полиции. Пресс-секретарь МВД Республики Армения Нарек Саркисян подтвердил эту информацию, пишет Armenpress, однако не уточнил, есть ли среди задержанных сам миллиардер.
«Задержания нет, он у себя дома», — сообщили РБК в ГК «Ташир».
Брат бизнесмена, Карен Карапетян, сообщил, что Самвел Карапетян находится в доме. «Его не задержали, но, скорее всего, это произойдет в ближайшее время», — цитирует его Sputnik.
Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний «Ташир» и сетью ТРЦ «Рио».
Обыски прошли на фоне критики Карапетяна в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В мае премьер начал активно критиковать Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) и, в частности, обвинил католикоса Гарегина II — первоиерарха ААЦ — в нарушении целибата, призвав его оставить пост. Высший духовный совет ААЦ выступил с заявлением о том, что Пашинян начал «очередную кампанию» против церкви, «ставя себя выше закона», с лексикой, оскорблениями и обвинениями, «не подобающими государственному деятелю».
Карапетян после этого заявил, что «небольшая группа людей» устроила нападки на ААЦ, забыв «тысячелетнюю историю» страны и церкви. Он добавил, что «всегда был рядом с Армянской церковью и народом», и пообещал принимать «непосредственное участие» в этой ситуации.
Пашинян после этого написал в соцсетях о «распутном благотворителе» и пригрозил, что «вкус государства останется у вас во рту».
ААЦ уже несколько лет находится в конфликте с Пашиняном, церковные лидеры призывали к его отставке. Так, в 2024 году в центре Еревана прошел многотысячный митинг из-за планов делимитации границы с Азербайджаном. На нем лидер протестов — глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян — призывал премьер-министра страны подать в отставку.