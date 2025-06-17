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Reuters раскрыло детали cтолкновения танкеров в Оманском заливе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Отсутствуют свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе накануне, передает агентство Рейтер со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline.

Источник: Соцсети

Вечером 16 июня нефтяные танкеры Front Eagle и Adalynn под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды столкнулись в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, о чем сообщал сервис Marinetraffic. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании Frontline, инцидент не связан с конфликтом на Ближнем Востоке, члены экипажа танкера Front Eagle не пострадали.

«Столкновение … Front Eagle с другим нефтяным танкером будет расследоваться, но свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют», — говорится в сообщении агентства.

Ранее во вторник информационное агентство WAM передавало, что береговая охрана ОАЭ эвакуировала 24 членов экипажа нефтяного танкера Adalynn после столкновения, другие подробности инцидента не сообщались.