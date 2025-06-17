Tasnim: Иран начал новую волну ударов по Израилю

13 июня Израиль объявил о начале операции «Нация как лев», целью которой стало уничтожение ядерной программы Ирана. Обе страны провели примерно по десять массированных ракетных атак. Власти Израиля заявляли о как минимум 24 погибших и 640 пострадавших, власти Ирана — о 220 погибших и 1,8 тыс. пострадавших.