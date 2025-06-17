Таинственная смерть на стройке: Гражданин Румынии был найден мёртвым на строительной площадке в Кишинёве

Гражданин Румынии был найден мёртвым на строительной площадке жилого квартала «Satului German», расположенного на улице Европа, 5 в секторе Ботаника. Об этом сообщили источники PulsMedia.MD, близкие к следствию. Тело обнаружили 16 июня около 17:26.
Погибшим оказался 43-летний рабочий. Медики, вызванные на место, лишь зафиксировали смерть. Мужчина лежал без признаков жизни в ванной комнате одного из строящихся объектов. Предположительно, он умер до прибытия скорой помощи.
Судебно-медицинский эксперт не обнаружил при осмотре признаков насильственной смерти. Тело доставлено в Центр судебной медицины для лабораторной экспертизы. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Напомним, что летом прошлого года на этой же стройке произошло ещё одно ЧП: пострадали не менее пяти иностранных рабочих после обрушения крыши.
ЖК «Satului German» строится на бульваре Дачия и считается крупнейшим девелоперским проектом Молдовы за последние 30 лет. Его застройщик — бизнесмен Чеслав Чюхрий и его компания Regata Imobiliare. Проект предполагает строительство 38 жилых блоков и 800 вилл, рассчитанных на 5000 человек.
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