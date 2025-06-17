В Омской области по вине водителя без прав в ДТП пострадали женщина с ребенком

ДТП с пострадавшими произошло в Омской области. Авария произошла на автодороге Омск—Тара, в районе 205-го километра сегодня в 15:30.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Самара», мужчина 1984 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате удара ВАЗ съехал в правый кювет и опрокинулся.
В результате аварии травмы получили пассажиры ВАЗа — женщина и девочка. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Личности пострадавших устанавливаются.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, проводят проверку для установления точных причин и обстоятельств случившегося.
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