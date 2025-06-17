В Омской области по вине водителя без прав в ДТП пострадали женщина с ребенком

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Самара», мужчина 1984 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. В результате удара ВАЗ съехал в правый кювет и опрокинулся.