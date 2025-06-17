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В Уфе построят математический лицей-интернат за 2,8 млрд рублей

Заключен контракт на строительство в Уфе математического лицея.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе построят математический лицей-интернат для одаренных детей. Контракт на строительство заключило Управление капстроительства Башкирии. Стоимость будущего лицея оценивается в 2,8 мдрд рублей.

Современный образовательный комплекс займет территорию 22 тысячи квадратных метров. Здесь смогут одновременно обучаться 360 школьников, причем 260 из них получат возможность жить в комфортабельном интернате.

Архитектурный проект предусматривает создание четырех корпусов разной этажности. Особенностью станет преобразование заброшенного центра пчеловодства в современное образовательное пространство. В перепрофилированном здании разместятся спортивный зал, просторная столовая, конференц-зал, библиотека, рабочие кабинеты для преподавателей. Отдельные здания отведены под учебные аудитории и жилые помещения для учащихся и педагогов.

Строителям предстоит завершить все работы до декабря 2027 года.

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