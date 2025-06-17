59-летний водитель погиб в ДТП под Ростовом

Трагическое ДТП произошло 17 июля на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика «Фотон» не соблюдал безопасную дистанцию и на всей скорости врезался в движущийся впереди автомобиль «Скания».
В результате сильного удара водитель большегруза скончался на месте до приезда медиков, а 59-летнему водителю «Скании» чудом удалось избежать серьезных травм.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
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