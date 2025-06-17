В Уфе деревянными арт-объектами украсят «Уфимское ожерелье»

Все композиции были изготовлены в ходе ежегодного конкурса «Форма изгиба», который проводится с 2022 года. В этом году творческое состязание посвятили двум важным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пятилетию присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести».