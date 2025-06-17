В Уфе деревянными арт-объектами украсят «Уфимское ожерелье»

Уфу в скором времени украсят более 60 оригинальных деревянных скульптур. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев. По его словам, арт-объекты, созданные местными мастерами, появятся на территории «Уфимского ожерелья» и других общественных пространств.
Все композиции были изготовлены в ходе ежегодного конкурса «Форма изгиба», который проводится с 2022 года. В этом году творческое состязание посвятили двум важным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пятилетию присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести».
Особую ценность работам придает то, что для их создания использовали деревья, спиленные во время санитарной очистки лесов. Как отметил Мавлиев, это дарит древесине вторую жизнь, превращая ее в произведения искусства.
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