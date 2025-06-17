Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погиб Гаркавенко Александр Николаевич. Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он.