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Глава поселения в Курской области погиб при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб при атаке дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погиб Гаркавенко Александр Николаевич. Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он.

Губернатор выразил соболезнование родным и близким погибшего.

После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.

В регионе действует режим контртеррористической операции.