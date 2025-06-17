Врачи, обвиняемые в смерти бизнес-леди Любови Бабуцки, фигурируют и в других исках: Генеральная прокуратура Молдовы расширяет дело

«Кроме основного уголовного дела по статье 214, часть 2 Уголовного кодекса — незаконная медицинская практика, повлекшая смерть человека, были возбуждены и другие дела по следующим статьям: 177 УК — нарушение неприкосновенности личной жизни; 217, часть 3 — незаконный оборот наркотиков, этноботаники и их аналогов с целью сбыта; 244 — уклонение от уплаты налогов; 312 — ложные показания; 325 — активная коррупция. Все эти дела связаны с лицами, которые пытались повлиять на ход расследования», — сообщил вчера Роман Бабуцки, рассказывая о новых подробностях уголовного дела по смерти своей жены.