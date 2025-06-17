Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погиб Гаркавенко Александр Николаевич — глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области», — написал он в телеграм-канале.
Трагедия произошла вблизи села Борисполье Ракитянского района: украинские военные использовали дрон для удара по гражданскому автомобилю. Гаркавенко, находившийся за рулём, скончался на месте происшествия. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Званное Глушковского района Курской области погибли двое местных жителей. Также повреждения получили четыре частных дома и школа/