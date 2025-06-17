Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погиб Гаркавенко Александр Николаевич — глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области», — написал он в телеграм-канале.

Трагедия произошла вблизи села Борисполье Ракитянского района: украинские военные использовали дрон для удара по гражданскому автомобилю. Гаркавенко, находившийся за рулём, скончался на месте происшествия. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Званное Глушковского района Курской области погибли двое местных жителей. Также повреждения получили четыре частных дома и школа/