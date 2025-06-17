Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Трагедия произошла вблизи села Борисполье Ракитянского района: украинские военные использовали дрон для удара по гражданскому автомобилю. Гаркавенко, находившийся за рулём, скончался на месте происшествия. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.