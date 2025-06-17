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Глава Гончаровского сельского поселения Гаркавенко погиб после удара ВСУ

ВСУ с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье.

Источник: АиФ

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко скончался после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района», — написал чиновник.

По его словам, Гаркавенко умер на месте. Гладков принес искренние соболезнования родственникам погибшего.

Накануне глава Белгородской области рассказал о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ города Шебекино.