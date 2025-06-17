Глава Гончаровского сельского поселения Гаркавенко погиб после удара ВСУ

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко скончался после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье Ракитянского района», — написал чиновник.
По его словам, Гаркавенко умер на месте. Гладков принес искренние соболезнования родственникам погибшего.
Накануне глава Белгородской области рассказал о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ города Шебекино.