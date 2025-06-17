Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

По словам врио губернатора, вражеская армия также атаковала поселок Марьино Рыльского района, повредив остекление 14 балконов и одно окно квартиры в доме по улице Сироткина. Он заверил, что разбитое стекло заменят, а прилегающую территорию вскоре уберут.