Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) области ударил по автомобилю в поселке Коренево Курской и убил женщину, которая находилась внутри. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По словам врио губернатора, вражеская армия также атаковала поселок Марьино Рыльского района, повредив остекление 14 балконов и одно окно квартиры в доме по улице Сироткина. Он заверил, что разбитое стекло заменят, а прилегающую территорию вскоре уберут.
— Враг не оставляет подлых попыток запугать мирное население. Находиться в приграничье все еще небезопасно. Пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя! — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
24 мая глава региона также сообщил, что трое мирных жителей поселка Пушкарожадинского в Курской области получили осколочные ранения в результате обстрела со стороны украинской армии.