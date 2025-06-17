Гладков: ВСУ убили главу Гончаровского поселения в Курской области

По информации администрации, удар был нанесен дронами по легковому автомобилю на дороге в районе села Борисполье Ракитянского района. В результате полученных ранений Александр Гаркавенко скончался на месте. «Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке дороги в районе села Борисполье. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — уточнил Гладков в telegram-канале.