США требуют безоговорочной капитуляции Ирана: главное о войне на Ближнем Востоке за 17 июня

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что атака Израиля на иранские объекты, произошедшая 13 июня 2025 года, представляет собой серьезную угрозу как для региональной, так и для глобальной безопасности. Также она, по его словам, препятствует международным дипломатическим инициативам. Он отметил, что удары по нескольким районам на территории Ирана следует расценивать как «несправедливое навязывание войны иранскому народу».