США требуют безоговорочной капитуляции Ирана: главное о войне на Ближнем Востоке за 17 июня

Трамп заявил, что США контролируют иранское небо.
Иран применил при атаке по Израилю новую ракету, которую не смогли перехватить израильские системы противовоздушной обороны. Удар пришелся по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад» и объектам военной разведки.
Президент США Дональд Трамп поручил администрации в срочном порядке инициировать переговоры с представителями Ирана. Также он потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.
Иран создал ракету, которую Израиль не смог перехватить.
Иран применил при атаке по Израилю новую ракету, которую не смогли перехватить израильские системы противовоздушной обороны, отметил официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаи. Представители иранской армии заявили, что речь идет о современном вооружении, которое может преодолеть существующие системы ПРО Израиля.
Удар нанесен по штаб-квартире «Моссада».
В результате удара Ирана по штаб-квартире «Моссада» и военной разведке Израиля, погибли израильские военные и офицеры, пишет Tasnim. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что в результате удара по центру «Моссад» возник пожар.
Заявления Трампа.
США намерены организовать срочную встречу с Ираном.
Администрация США намерена как можно скорее преступить к переговорам с иранской стороной в связи с эскалацией вооруженного противостояния между Тегераном и Тель-Авивом. Такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп.
Трамп потребовал безоговорочной капитуляции.
Также американский лидер потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он также отметил, что Вашингтон пока не намерен устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
США полностью контролируют иранское небо.
Также, по словам Трампа, у Вашингтона появился полный контроль над иранским небом. Он заявил, что иранские устройства не сравнятся с теми, которые есть у американцев.
Тель-Авив парализован, жители сидят в укрытиях.
Ракетные удары, нанесенные Ираном, парализовали Тель-Авив: большинство горожан большую часть времени сидят в укрытиях. Авиасообщение с мегаполисом было приостановлено, сообщил КСИР. Дипломаты, сотрудники иностранных посольств и часть местных жителей покидают город по суше через иорданскую границу или морем на Кипр.
Ударами повредили ключевые объекты инфраструктуры — нефтеперерабатывающий завод и электростанция. В городе перебои с поставками топлива и отключения электроэнергии в некоторых районах.
Подробности об эвакуации россиян из Ирана.
Российское посольство в Тегеране прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности россиян на территории Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на запрос URA.RU относительно наличия у Кремля данных о числе граждан РФ, находящихся в Иране и желающих покинуть страну на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Он отметил, что дипломаты «обладают всеми цифрами», знает, сколько граждан РФ желают эвакуироваться. В основном, по словам Пескова, эвакуация осуществляется через Азербайджан.
Куда бегут граждане Ирана и Израиля.
Поток граждан Ирана, Израиля и россиян с двойным гражданством в Россию увеличился вдвое, следует из данных пограничных служб РФ. Сообщается, что люди добираются в страны через пересадочные хабы в Стамбуле, Баку и Египте.
На погранпунктах России был усилен контроль. Прибывающих проверяют около пяти часов. Граждан Ирана и Израиля без российского паспорта проверяют строже. Многим отказывают в пересечении границы.
Иранская сторона заявила о глобальной угрозе из-за Израиля.
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что атака Израиля на иранские объекты, произошедшая 13 июня 2025 года, представляет собой серьезную угрозу как для региональной, так и для глобальной безопасности. Также она, по его словам, препятствует международным дипломатическим инициативам. Он отметил, что удары по нескольким районам на территории Ирана следует расценивать как «несправедливое навязывание войны иранскому народу».