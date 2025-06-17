Карапетян прокомментировал RT обыски, проводимые МВД Армении у него дома

Предприниматель перед этим выступил в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на неё со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна. Бизнесмен, со своей стороны, заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, начала нападки на ААЦ».