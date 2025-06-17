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Карапетян прокомментировал RT обыски, проводимые МВД Армении у него дома

Предприниматель Самвел Карапетян прокомментировал RT обыски, проводимые МВД Армении у него дома.

Источник: РИА "Новости"

«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — сказал он. Комментарий бизнесмена опубликован в Telegram-канале RT.

Карапетян сообщил, что сейчас перекрыта вся улица в Ереване, где находится его дом.

Ранее появились сообщения о том, что в Ереване силовики пришли с обысками в дом Самвела Карапетяна. Его брат Карен опасается задержания бизнесмена.

Предприниматель перед этим выступил в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на неё со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьер-министра Никола Пашиняна. Бизнесмен, со своей стороны, заявил, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, начала нападки на ААЦ».

Карапетян заявил о готовности «защищать святыни армянского народа всеми силами».