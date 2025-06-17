Axios: США могут ударить по ядерным объектам Ирана

США рассматривает возможнсть удара по обогащению урана, расположенному во Фордо.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара ВС США по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщил американский новостной сайт Axios.
«Американские официальные лица заявили, что Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к войне и нанесения удара США по ядерным объектам Ирана», — написал Axios. Там уточнили, что США, в частности, рассматривают возможность нанесения удара по подземному объекту по обогащению урана, расположенному во Фордо.
Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Ситуационном зале Белого дома. На встрече он обсудил дальнейшие шаги Вашингтона в отношении военного конфликта между Израилем и Ираном, отметил портал.
Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что израильские удары по Ирану были осуществлены с использованием американской военной техники, которая сыграла решающую роль. Он также отметил, что воздушное пространство Ирана находится под полным контролем, передает «360.ru».