Axios: США могут ударить по ядерным объектам Ирана

«Американские официальные лица заявили, что Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к войне и нанесения удара США по ядерным объектам Ирана», — написал Axios. Там уточнили, что США, в частности, рассматривают возможность нанесения удара по подземному объекту по обогащению урана, расположенному во Фордо.