Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: Иран нанес удары по авиабазам Израиля

Была проведена операция с использованием большого количества ракет, заявляет КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Иранские силы нанесли удары по израильским авиационным базам. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана.

В заявлении КСИР, переданном иранской государственной телерадиокомпанией, говорится, что в рамках десятой волны атак была проведена операция с массированным применением ракет против авиабаз «сионистского режима», откуда поднимаются в воздух израильские истребители, направляющиеся в сторону Ирана.

Ранее израильские источники сообщали о более чем 20 погибших и свыше 600 раненых в результате иранских атак. По данным министерства здравоохранения Ирана, в стране погибло более 220 человек и не менее 1800 получили ранения.