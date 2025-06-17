КСИР: Иран нанес удары по авиабазам Израиля

Иранские силы нанесли удары по израильским авиационным базам. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции Ирана.
В заявлении КСИР, переданном иранской государственной телерадиокомпанией, говорится, что в рамках десятой волны атак была проведена операция с массированным применением ракет против авиабаз «сионистского режима», откуда поднимаются в воздух израильские истребители, направляющиеся в сторону Ирана.
Ранее израильские источники сообщали о более чем 20 погибших и свыше 600 раненых в результате иранских атак. По данным министерства здравоохранения Ирана, в стране погибло более 220 человек и не менее 1800 получили ранения.