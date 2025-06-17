Хинштейн сообщил о третьей за сутки жертве атаки дронов ВСУ

Кроме того, Хинштейн сообщил о другом инциденте: враг совершил обстрел посёлка Марьино Рыльского района. В результате удара повреждены остекления 14 балконов и одного окна в многоквартирном доме. К счастью, никто не пострадал, и коммуникации в районе не были нарушены. В ближайшее время окна будут заменены, а жители уведомлены о произошедшем.