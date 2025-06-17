Дрон ВСУ убил главу Гончаровского поселения Курской области

Глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом во вторник, 17 июня, сообщила глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, чиновник ехал в легковом автомобиле по дороге в районе села Борисполье Ракитянского района, когда по нему внезапно ударил вражеский беспилотник. Глава поселения скончался на месте от полученных травм.
— Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в этот же день сообщил, что в поселке Коренево украинский коптер ударил по автомобилю и убил женщину, которая находилась внутри.